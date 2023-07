Refus de lutter le 1er octobre contre Ama, Gris Bordeaux soupçonné de lorgner la couronne de Modou Lô…

Le lutteur Gris Bordeaux pourrait s'exposer à de très lourdes sanctions. Si toutefois il persiste dans son refus de se plier à la décision du comité national de gestion de la lutte (CNG.) Après l’examen du certificat de guérison de Gris, le CNG a récemment fixé son combat contre Ama Balde le 1er octobre 2023. Mais, le 3eme Tigre de Fass n'est pas prêt à appliquer cette directive de l’instance de la lutte. À la place, Gris Bordeaux préférerait combattre au mois de décembre 2023 ou en janvier 2024 au plus tard. Une posture pour le moins radicale de la part du puncheur de l’écurie Fass qui, après avoir déposé son certificat de guérison au CNG suite à son indisponibilité due à une blessure, et ainsi prouver son aptitude à lutter, veut aussi fixer la date de son retour.



Le Fassois ne compte pas lutter à cette date qui, selon lui ne l’arrange pas. Si Abdou Bakhoum, le manager d'Ama Baldé a favorablement répondu au CNG, ce n’est pas le cas du camp de l’écurie de Fass. Khalifa Dia, le manager de Gris Bordeaux, n’est toujours pas allé répondre à la convocation du CNG le mardi 25 juillet, pour entériner ladite décision liée à ce combat qui commence sérieusement à traîner. D’ailleurs le promoteur, Ibrahima Diop (Cadior Productions) est en train de tout mettre en œuvre pour que le combat se tienne le 1er octobre à l’Arène nationale de Pikine.



Au regard de tout cela, les amateurs de lutte et autres personnes averties estiment qu’il y a des calculs qui sont en train de prendre le dessus sur l’aspect sportif. D’après certains, Gris Bordeaux ne veut pas lutter le 1er octobre pour la simple et bonne raison qu’il espère secrètement croiser Ama Baldé après que celui-ci a fini d’en découdre avec le roi des arènes Modou Lô. Si cette thèse est avérée, Gris voudrait se donner une chance d’aller à la conquête du titre de roi des arènes. Ce, dans l’éventualité où Ama Baldé sortait vainqueur du combat royal face à Xaragne. Une chance inespérée pour Gris qui ne compte apparemment pas la laisser passer…