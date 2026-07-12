Balance commerciale : d’un déficit de 698 milliards en 2025 à un quasi-équilibre en 2026

Un retour dans le rouge en mai
Avec 502,8 milliards de francs CFA d’exportations et 516,1 milliards d’importations, le Sénégal a enregistré un déficit commercial mensuel de 13,3 milliards.
Cette détérioration est notamment liée au creusement du déficit vis-à-vis du Nigeria. Le tableau détaillé de l’ANSD l’évalue à environ 63,9 milliards de francs CFA en mai, contre 5,4 milliards en avril.
La synthèse du rapport mentionne « 63,9 millions », mais le tableau par pays présente un solde de -63 866 millions de francs CFA, soit près de -63,9 milliards. Il s’agit donc vraisemblablement d’une coquille d’unité dans le texte de synthèse.
Le déficit avec l’Argentine s’est également aggravé, passant de 16 milliards à 19,3 milliards de francs CFA.
Les excédents avec la Suisse et le Mali se réduisent
L’excédent avec la Suisse est passé de 110,2 milliards en avril à 50,9 milliards en mai.
Celui réalisé avec le Mali a diminué de 72,8 milliards à 40,2 milliards.
À l’inverse, le solde avec les Pays-Bas s’est fortement amélioré, passant d’un déficit de 6,6 milliards à un excédent de 125,6 milliards. Le solde avec l’Inde est passé de -15,5 milliards à +12,8 milliards.
Une amélioration historique depuis le début de l’année
Entre janvier et mai 2026, le déficit commercial cumulé s’établit à seulement 0,3 milliard de francs CFA.
À la même période de 2025, il atteignait 698,2 milliards. L’amélioration est donc proche de 698 milliards de francs CFA en un an.
Elle résulte de la combinaison d’une hausse de 13,1 % des exportations et d’une baisse de 13 % des importations, largement favorisée par la montée des ventes de pétrole.
Avec 502,8 milliards de francs CFA d’exportations et 516,1 milliards d’importations, le Sénégal a enregistré un déficit commercial mensuel de 13,3 milliards.
Cette détérioration est notamment liée au creusement du déficit vis-à-vis du Nigeria. Le tableau détaillé de l’ANSD l’évalue à environ 63,9 milliards de francs CFA en mai, contre 5,4 milliards en avril.
La synthèse du rapport mentionne « 63,9 millions », mais le tableau par pays présente un solde de -63 866 millions de francs CFA, soit près de -63,9 milliards. Il s’agit donc vraisemblablement d’une coquille d’unité dans le texte de synthèse.
Le déficit avec l’Argentine s’est également aggravé, passant de 16 milliards à 19,3 milliards de francs CFA.
Les excédents avec la Suisse et le Mali se réduisent
L’excédent avec la Suisse est passé de 110,2 milliards en avril à 50,9 milliards en mai.
Celui réalisé avec le Mali a diminué de 72,8 milliards à 40,2 milliards.
À l’inverse, le solde avec les Pays-Bas s’est fortement amélioré, passant d’un déficit de 6,6 milliards à un excédent de 125,6 milliards. Le solde avec l’Inde est passé de -15,5 milliards à +12,8 milliards.
Une amélioration historique depuis le début de l’année
Entre janvier et mai 2026, le déficit commercial cumulé s’établit à seulement 0,3 milliard de francs CFA.
À la même période de 2025, il atteignait 698,2 milliards. L’amélioration est donc proche de 698 milliards de francs CFA en un an.
Elle résulte de la combinaison d’une hausse de 13,1 % des exportations et d’une baisse de 13 % des importations, largement favorisée par la montée des ventes de pétrole.
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