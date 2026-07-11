Réformes fiscales et décentralisation : Le Trésor public face aux défis de la viabilité des collectivités territoriales


Réformes fiscales et décentralisation : Le Trésor public face aux défis de la viabilité des collectivités territoriales

L’Amicale des inspecteurs du Trésor du Sénégal (AITS) a tenu ce matin, une journée de réflexion consacrée au thème « Le Trésor public, pilier des Finances : trajectoire d’une administration polyvalente au service de l’État et des autres collectivités publiques ». L’événement a réuni des inspecteurs venus de tout le territoire national, des représentants de la société civile, de l’Assemblée nationale ainsi que des partenaires des collectivités territoriales.

 

Dans son allocution, Mamadou Diop, inspecteur principal du Trésor et président de l’AITS, a rappelé la mission de l’association, constituée au sein de la Direction générale du Trésor, qui vise à animer le débat sur les politiques publiques et à formuler des propositions à l’endroit des autorités, notamment du ministère de l’Économie et des Finances. Il a présenté cette journée comme un temps fort de l’agenda de l’Amicale, destiné à retracer la trajectoire d’une administration née avec l’indépendance du pays et restée, depuis lors, un pilier du ministère des Finances dans l’accompagnement des réformes de l’État et la continuité financière du pays.

 

Sur les défis prioritaires liés aux réformes annoncées, le président de l’AITS a évoqué un contexte international contraignant, conjugué à un processus de réforme en cours au sein du ministère des Finances. Il a néanmoins tenu à présenter ces défis comme autant d’opportunités, affirmant que l’Amicale entend accompagner les autorités politiques et ministérielles dans la conduite des meilleures réformes possibles, au bénéfice de l’État, des collectivités territoriales et des autres organismes du secteur parapublic.

 

La question de la viabilité financière des collectivités territoriales, régulièrement pointée comme insuffisamment soutenue, n’a pas été occultée par Mamadou Diop. Ce dernier a rappelé qu’il ne s’agit pas d’un problème nouveau ni d’une question que l’on règle une fois pour toutes. Comparant la vie d’une collectivité à celle de tout un chacun, confrontée à la fois à des difficultés structurelles et conjoncturelles, il a évoqué une conjoncture internationale globalement défavorable. Le président de l’Aits a par ailleurs relevé qu’au niveau interne, l’avènement de la décentralisation s’est accompagné, outre des réformes institutionnelles, d’une réforme fiscale encore en gestation. C’est précisément dans cette phase inachevée, a-t-il expliqué, que les spécialistes des finances locales et publiques du Trésor entendent apporter leur expertise, afin d’aider l’État à bâtir les meilleures architectures institutionnelles et à développer des services financiers adaptés, de sorte à éviter toute discontinuité dans les fonctions financières de l’État, en particulier au niveau des collectivités locales, là où les besoins des populations se font le plus sentir.

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Samedi 11 Juillet 2026
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