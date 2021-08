Rappel à Dieu d'ABC : Entre tristesse et réconfort à la maison mortuaire (Reportage)

Suite à son décès survenu samedi dernier, le défunt médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé a été inhumé, dimanche, à Touba.

À la maison mortuaire sise à la cité ISRA à Bel Air, la tristesse et le réconfort demeurent les sentiments les plus partagés. Proches, amis, collaborateurs et sympathisants du défunt ont marqué leur présence pour venir saluer la mémoire de l'homme qualifié de "multidimensionnel".



Les témoignages restent unanimes, ABC ou Badou pour les intimes a incarné jusqu'à son dernier souffle le modèle d'homme républicain. Des délégations venues de la médiature qu'il dirigeait mais aussi de Saint-Louis où il fut natif se sont joints aux obsèques pour présenter leurs condoléances, mais également témoigner leur solidarité à l'endroit de la famille éplorée.



"ABC est parti mais restera à jamais dans les cœurs", ont-elles fait savoir.