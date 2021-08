Rappel à Dieu ABC : le mouvement national des femmes républicaines présente ses condoléances

Suite au rappel à Dieu de Maître Alioune Badara Cissé ancien Médiateur de la République et membre fondateur de l’Alliance pour la République, la Présidente du Mouvement national des femmes de l’Alliance pour la République présente, au nom de toutes les femmes républicaines ses condoléances émues à Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République, à la famille du défunt et à tout le peuple sénégalais.

En cette douloureuse circonstance, les femmes républicaines prient pour le repos de son âme et implorent Allah SWT, dans sa miséricorde infinie, puisse l’accueillir dans son paradis éternel.

Amine.



Fait à Dakar, le 29 août 2021

Ndèye Sali Diop Dieng

Présidente du Mouvement national des femmes de l’APR