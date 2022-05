Présentation du trophée de la CAN : L'occasion pour Amara Traoré de convoquer ses souvenirs de sélectionneur et d’ancien international

Dans toutes les villes où il s’est arrêté, dès le premier jour de son arrivée, le trophée de la CAN a été inauguré en présence de personnalités locales du monde du sport, responsables politiques et représentants de Ligue. À Saint-Louis, la Coupe a été brandie par Amara Traoré. L'opportunité pour l'ancien international sénégalais de convoquer ses souvenirs de sélectionneur et membre de la Génération 2002…