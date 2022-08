Podor/Législatives2022 : Benno Bokk Yakaar écrase la concurrence.

La commission départementale de recensement des votes du département de Podor, a livré ses résultats. Et sans surprise, c'est Benno Bokk Yakaar qui écrase la concurrence en ne laissant aucune chance à ses adversaires. En effet, la coalition présidentielle remporte le scrutin avec 91.653 voix contre 8.049 pour WALLU SÉNÉGAL qui vient second et AAR Sénégal vient en troisième position avec 2.104 voix. La coalition Yewwi Askan Wi est loin derrière avec seulement 1.748 voix.