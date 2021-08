Pikine Tally Boumack : un homme retrouvé pendu à un tube dans le Kiosque du Pmu.

C’est un témoin qui a donné l’alerte en appelant les secours après avoir eu une vision macabre. Dans la matinée du lundi 30 août, l’appelant qui venait pour consulter les résultats et les gains de la course d’avant-hier dimanche, a vu le corps d’une personne accroché à un kiosque du Pmu.



Ses cris de force tout en disant « un homme s’est pendu dans le kiosque du Pmu » ont alerté subitement les passants. Il perd aussitôt la voix et pour leur répondre, il pointe tout simplement l’index vers le kiosque de Pmu. Il était presque huit heures hier lundi.



Très vite après l’alerte lancée par l’individu haletant, de tous les coins de Tally Boumack à Pikine, les habitants se ruent vers le lieu de la découverte lugubre, localisé au marché Zinc non loin de l’agence locale de la banque Cbao. Selon « l’observateur » dans sa livraison de ce mardi 31 août, tous ralentissent à l’entrée du kiosque, à la vue du corps d’un homme suspendu à un tube, une corde nouée autour du cou. Les habitués du kiosque et les riverains n’ont alors aucune peine pour l’identifier.



« C’est Marcel! », crie de douleur une femme face à la foule médusée… En procédant à l’inspection des lieux, les enquêteurs appuyés par des éléments de la police scientifique et technique ont découvert un bout de papier sur lequel a été couché un message dans lequel le suicidé, identifié sous le nom de Marcel Apologan, âgé de 70 ans, explique ce qui serait à l’origine de son acte. Dans le message adressé à un homme du nom de Sidy, le défunt accable un nommé Tony qu’il accuse d’avoir «mangé» son argent d’un montant de 1.269 000 FCFA". Pour accuser Tony, le défunt a également fait ses adieux en lançant un «au revoir» à Sidy, le destinataire du message. Sidy a été reconnu comme un collègue de travail avec qui le défunt partageait le kiosque Pmu, alors que l’accusé Tony est un agent de la Lonase officiant à Tally Boumack.



Tous les deux ont été interpellés et conduits au commissariat de police de Pikine pour les besoins de l’enquête. Les policiers ont trouvé de l’argent d’un montant de 76.600 FCFA et sa carte nationale d’identité. Le corps du défunt a été acheminé à l’hôpital Le Dantec aux fins d’autopsie...