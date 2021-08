Pikine Nord / Inscription sur les listes électorales : le leader local de la République des valeurs agressé, ses collègues opposants dénoncent la partialité du sous-préfet.

Suite et pas fin de la bataille rangée qui a opposé les partisans du coordonnateur de la république des valeurs, Lamine Guèye, à ceux du maire de Pikine Nord, Amadou Diarra.



Un collectif regroupant certains partis politiques de l’opposition à Pikine dénonce la non impartialité du sous-préfet de la localité. En effet, selon le porte-parole du jour Ibrahima Hanne, le responsable administratif de la localité avait bel et bien reçu toutes les informations sur la tension, que ce soit par la voie écrite ou par téléphone. Et son silence a montré son parti pris dans cette affaire...