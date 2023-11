Participation de Youssouph Sabaly à la CAN 2023, la réponse d’Aliou Cissé…

Considéré comme le meilleur latéral droit sénégalais, Youssouph Sabaly est souvent en proie à des blessures musculaires. Depuis sa dernière participation à une rencontre internationale avec le Sénégal, le 12 septembre dernier, en amical contre l’Algérie victorieuse (1-0), Sabaly a disparu des radars de la tanière.



Le champion d’Afrique est miné par les blessures, dont la dernière en date du mardi 7 novembre, à l’entraînement. Ce, alors qu’il revenait à peine d’une indisponibilité qui l’avait tenue loin des pelouses de la Liga pendant des semaines.



Une terrible rechute qui l’a encore privé d’une sélection avec les Lions. Ce vendredi, au moment où le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, publiait sa liste de joueurs, le forfait de Youssouph Sabaly (six rencontres disputées et deux passes décisives délivrées cette saison, toutes compétitions confondues), était déjà acté.



Néanmoins, son cas a été soulevé par la presse locale et soumis au coach Cissé. Sans ambages, le technicien sénégalais a explicitement réaffirmé sa confiance inébranlable à l’endroit du latéral droit du Réal Betis. « Youssouph, c’est un garçon dont tout le monde connaît ses qualités. Je ne doute pas de sa participation à la CAN » a-t-il d’emblée précisé.



À la suite de cela, Aliou Cissé ajoute que le staff Sénégalais est conscient qu’il faut une gestion spécifique du cas Sabaly dont la fragilité sur le plan physique, est connue de tous. « J’ai une gestion assez spéciale de Youssouph. Lors des regroupements, je peux lui permettre de ne pas s’entraîner parfois avec le groupe et de le réintégrer par la suite. C’est un joueur qu’il faut gérer avec intelligence. Même son entraîneur, Pellegrinni, l’a souligné. Je n'ai pas de doute, il sera prêt en janvier et le Sénégal en bénéficiera » s’est-il convaincu en évoquant la situation de l’ancien latéral droit bordelais.