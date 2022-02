Palais : Farba Ngom avec le trophée des Lions après leur sacre

À Agnams pour les besoins de son installation en tant que maire de la localité pour un deuxième mandat, le député Farba Ngom a suivi de près le sacre historique des lions de la Téranga lors de la finale de la coupe d'Afrique des Nations, ce 6 février 2022 au Cameroun. Ces derniers ont été honorés et gâtés par le Président de la République, Macky Sall. Artistes, hommes et femmes politiques ont salué la victoire devant l'Égypte des Lions de la Téranga en Coupe d’Afrique des nations et le député n’a pas été en reste. Hier au Palais pour « voir la coupe de près », il a rendu à sa manière un vibrant hommage à l'équipe nationale du Sénégal. On l'a vu soulever avec fierté le trophée avec le président de la République...