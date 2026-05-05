Ormuz: Trump dit suspendre l'opération américaine pour escorter des bateaux


Ormuz: Trump dit suspendre l'opération américaine pour escorter des bateaux

Donald Trump a annoncé mardi qu'il suspendait l'opération américaine d'escorte de navires à travers le détroit d'Ormuz, en place depuis un jour seulement, dans le but de parvenir à un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

"Le Projet Liberté (l'opération américaine pour permettre la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz) sera suspendu pendant une courte période pour voir si l'accord peut être finalisé et signé", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

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Mardi 5 Mai 2026
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