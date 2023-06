Officiel : Marcelino est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille

L'OM a son nouvel entraîneur. Comme attendu, Marcelino remplace Igor Tudor sur le banc marseillais. Le coach espagnol de 57 ans et le président de l'OM Pablo Longoria se connaissent depuis leur passage commun à Valence informe Rmc Sport. Marcelino, qui possède une grosse expérience en Liga, n'a jamais entraîné ailleurs qu'en Espagne.



Pour ces premiers mots, le technicien espagnol a loué le projet OM tout en promettant de se donner les moyens d’atteindre les objectifs fixés. « Je tiens à remercier l’Olympique de Marseille de la confiance accordée, confie Marcelino. Nos échanges sur l’équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total »