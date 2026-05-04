L'entretien du 2 mai : "En rappelant que la confiance accordée au PM n’est ni acquise ni irréversible, Bassirou D. Faye procède à un rééquilibrage subtil mais décisif..." (Boubacar Ly)


L'entretien du 2 mai : "En rappelant que la confiance accordée au PM n’est ni acquise ni irréversible, Bassirou D. Faye procède à un rééquilibrage subtil mais décisif..." (Boubacar Ly)
Le 2 mai 2026, le Président Bassirou Diomaye Faye s’est livré à un exercice politique peu commun : plus de deux heures d’entretien face à plusieurs médias. Dans un contexte de montée des interrogations internes et externes, cette intervention ne relève pas d’une simple communication. Elle constitue un acte de clarification stratégique. Car au-delà des éléments de langage, une inflexion nette se dessine : celle du passage d’un pouvoir de conquête à un pouvoir de gestion, autrement dit, de l’idéologie à la contrainte.
 
La fin de l’ambiguïté politique
 
L’accession au pouvoir du tandem Bassirou Diomaye Faye – Ousmane Sonko s’était inscrite dans une logique de rupture, articulée autour d’un discours de souveraineté, de justice sociale et de remise en cause des équilibres hérités. Mais toute rupture, une fois au pouvoir, se heurte à une question centrale : celle de sa traductibilité en politiques publiques. L’entretien du 2 mai met fin à une ambiguïté persistante. Il consacre l’entrée du pouvoir sénégalais dans une phase de rationalisation, où les arbitrages prennent le pas sur les proclamations.
 
Une reconfiguration implicite de l’exécutif
 
L’un des messages les plus structurants de cette séquence tient à la clarification du fonctionnement réel de l’exécutif. En rappelant que la confiance accordée au Premier ministre n’est ni acquise ni irréversible, Bassirou Diomaye Faye procède à un rééquilibrage subtil mais décisif face à Ousmane Sonko. Cette prise de position répond à une nécessité stratégique : éviter l’installation d’un dualisme du pouvoir, source d’instabilité dans de nombreuses configurations africaines contemporaines. Elle traduit également une volonté de normalisation institutionnelle : faire prévaloir la logique d’État sur celle du mouvement.
 
L’économie comme révélateur des contraintes
 
C’est toutefois sur le terrain économique que la portée de l’entretien apparaît la plus significative. En évoquant explicitement des « temps difficiles », le Président adopte une posture rare dans les séquences post-électorales africaines : celle de la pédagogie de la contrainte. Cette inflexion s’inscrit dans un contexte caractérisé par :
 
• une pression budgétaire accrue 
 
• une exigence de crédibilité vis-à-vis des partenaires financiers 
 
• des attentes sociales élevées issues de la séquence électorale 
 
Le choix du réalisme économique constitue ici un pari risqué mais structurant. Il vise à repositionner le Sénégal comme un acteur prévisible et responsable dans un environnement régional marqué par des ruptures plus radicales.
 
Une communication à double destinataire
 
L'entretien du 2 mai ne doit pas être lu uniquement à l’aune de la politique intérieure sénégalaise. Il s’inscrit également dans une logique de communication stratégique à destination de l’extérieur. En adoptant un ton mesuré, en insistant sur la discipline institutionnelle et en préparant l’opinion à des ajustements économiques, Bassirou Diomaye Faye adresse un signal aux investisseurs, aux bailleurs et aux partenaires internationaux. Le message est clair : malgré les dynamiques de rupture, le Sénégal demeure inscrit dans une trajectoire de gouvernance maîtrisée. Dans un contexte sahélien et ouest-africain marqué par des recompositions profondes, cette posture vise à préserver un capital de confiance stratégique.
 
Entre consolidation et risques systémiques
 
Toutefois, cette transition vers une gouvernance de contrainte n’est pas sans risques. Trois fragilités majeures peuvent être identifiées :
 
Une tension intra-élite
 
Le rééquilibrage du pouvoir exécutif pourrait accentuer des lignes de fracture internes, notamment entre logique militante et logique institutionnelle.
 
Un risque de dissonance sociale
 
 
Le décalage entre les attentes populaires et les réalités économiques peut générer une phase de désillusion.
 
Une érosion du récit politique initial
 
Le passage du registre de la rupture à celui de la gestion comporte toujours un coût symbolique.
 
Vers un leadership de transformation ?
 
Pour autant, cette séquence ouvre également une perspective stratégique plus large. En assumant ce repositionnement, Bassirou Diomaye Faye peut initier une mutation plus profonde : celle d’un leadership capable de convertir une dynamique contestataire en capacité de transformation étatique. Dans un environnement régional où les modèles de gouvernance oscillent entre rupture radicale et continuité contrainte, le cas sénégalais pourrait esquisser une troisième voie : celle d’un réformisme souverain, articulant ambition politique et discipline économique.
 
L’entrée dans l’économie du réel
 
L’entretien du 2 mai apparaît ainsi comme un moment de vérité. Il marque l’abandon implicite d’une partie du capital politique de la rupture au profit d’une logique de gestion des contraintes. Ce basculement, s’il est maîtrisé, peut constituer le socle d’une gouvernance durable. À défaut, il pourrait alimenter une séquence d’instabilité. Dans tous les cas, une chose est acquise : Bassirou Diomaye Faye n’est plus seulement le porteur d’une espérance politique. Il devient désormais l’arbitre d’équilibres complexes. Et c’est précisément là que commence le pouvoir.
 
 
Boubacar LY
Consultant en intelligence économique & stratégie.
Doctorant en Sciences de gestion (DBA).
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Lundi 4 Mai 2026
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