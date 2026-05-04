Un risque d’épidémie d’hantavirus? L’OMS se prononce sur le cas du navire au Cap-Vert

Le foyer suspecté d’hantavirus ayant causé trois décès à bord d’un navire de croisière amarré à Praia, au Cap-Vert, présente un “faible risque” de propagation, a estimé lundi l’OMS.

“Le risque pour l’ensemble du public demeure faible. Il n’y a aucune raison de céder à la panique ni d’imposer des restrictions de voyage”, a jugé Hans Kluge, le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, dans un communiqué, soulignant que les infections à hantavirus étaient rares, généralement liées à l’exposition à des rongeurs infectés et ne se transmettaient “pas facilement entre personnes”.



Les passagers bloqués à bord

Cette annonce a été faite peu après la confirmation que les passagers du navire n’avaient pas l’autorisation de débarquer au Cap-Vert, les autorités du pays insulaire ayant fait état de leur opposition à cette démarche par mesure de précaution. À ce stade, trois passagers sont décédés après avoir fait des malaises à bord, dont deux ressortissants néerlandais. Un Britannique de 69 ans est toujours en soins intensifs.

