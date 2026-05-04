Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature à la présidentielle

Le leader de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a annoncé, sans surprise, sa candidature à l’élection présidentielle française de 2027 dimanche soir sur TF1. Elle avait été approuvée plus tôt dans la journée par les élus du parti de gauche radicale.



“Nous, c’est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat”, a-t-il estimé, indiquant être “le mieux préparé” à La France insoumise et justifiant cette annonce un an avant le scrutin par l’“urgence

“Sans vouloir affoler, mais pour être lucide, nous entrons dans une saison très agitée de l’histoire du monde. Nous sommes menacés d’une guerre généralisée, nous sommes menacés par un changement spectaculaire du climat. Et puis nous avons une crise économique et sociale qui s’avance vers nous”, a-t-il déclaré sur TF1.



“Une multitude de candidatures”

Il a déploré “les divisions internes dans les partis” qui “font qu’il y a une multitude de candidatures et c’est la confusion”, affirmant que c’est “irresponsable”. En évoquant la guerre au Moyen-Orient, le tribun de 74 ans a pointé la responsabilité des États-Unis et d’Israël et estimé qu’il aurait fallu former un “front commun” avec l’Espagne pour s’y opposer.



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