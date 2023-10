Musique : Wally Seck s’envole vers l’international avec son nouveau clip « I wanna be free ! »

Après avoir dévoilé son album international intitulé « I wanna be free » le 4 septembre dernier, le prince de la musique sénégalais a publié la vidéo officielle du même titre, ce vendredi soir. Parmi les chansons phare de cet album d’une vingtaine de chansons, « I wanna be free » est un véritable retour aux sources africaines. Dans ce clip tourné à la maison des esclaves de Gorée (Dakar), Wally Ballago Seck évoque des concepts tels que la liberté, la liberté d’esprit, l’émancipation culturelle, la poursuite des rêves etc. Entre les notes de rock, la kora africaine et le mbalakh bien sénégalais, l’artiste dévoile une autre facette de sa musique.