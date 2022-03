Mondial 2022 : tous les arbitres des barrages en Zone Afrique

Au cours des derniers jours, la Confédération africaine de football (CAF) a officialisé la liste des arbitres en charge de chacun des matches aller et retour des barrages de la Coupe du monde 2022 qui auront lieu les 25 et 29 mars prochains. Victor Gomes, Bakary Gassama, Bamlak Tessema… Toutes les grosses pointures du continent seront là. Rappelons que la VAR sera utilisée pour ces affiches et encadrée par des arbitres issus d’autres confédérations, comme durant la CAN.

Les arbitres des barrages du Mondial 2022 en Zone Afrique :

Vendredi 25 mars 2022

RD Congo – Maroc : Victor Gomes (Afrique du Sud)

Mali – Tunisie : Bamlak Tessema (Ethiopie)

Cameroun – Algérie : Joshua Bondo (Botswana)

Egypte – Sénégal : Jean-Jacques Ndala (RDC)

Ghana – Nigeria : Redouane Jiyed (Maroc)



Mardi 29 mars 2022

Sénégal – Egypte : Mustapha Ghorbal (Algérie)

Nigeria – Ghana : Sadok Selmi (Tunisie)

Algérie – Cameroun : Bakary Gassama (Gambie)

Tunisie – Mali : Maguette Ndiaye (Sénégal)

Maroc – RD Congo : Pacifique Ndabihawenimana (Burundi)