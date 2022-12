Mondial 2022 / Le président Macky Sall aux Lions : "Vous êtes parmi les 16 meilleures équipe du monde".

Après la défaite de l'équipe nationale du Sénégal face à l'Angleterre en 8e de finale, le président Macky Sall a tenu à poster un tweet en guise d'encouragement.

Il a invité les Lions de la Téranga à faire cap sur d'autres échéances en gardant la tête haute.

" Chers Lions,

Vous n'avez pas démérité. Et vous avez joué sans Sadio, Kouyaté et Gana. Vous êtes parmi les 16 meilleures équipes du monde et l'Angleterre était un adversaire de taille. Bon courage et bonne chance pour les prochaines échéances!"