Mondial 2022 : Le Sénégal a jusqu’au 20 novembre pour remplacer Sadio Mané en cas de forfait …

Au moment où l’équipe nationale du Sénégal va procéder à sa première séance d'entraînement ce lundi (17h00 Gmt) avec un peu plus de la moitié du groupe de 26 Lions présents à Doha, le futur de Sadio Mané reste incertain.

Pour l’instant absent du groupe présent à Qatar, Mané et la fédération sénégalaise de football ont jusqu’au dimanche 20 novembre pour prendre une décision sur son forfait définitif ou pas…

D’après le règlement de la FIFA, Aliou Cissé peut encore se laisser une petite marge de manœuvre avant de pouvoir sérieusement penser à un plan B pour remplacer son attaquant numéro un qui suit présentement un traitement suite à une lésion à son genou droit immobilisé depuis plusieurs jours.

D’un point de vue légal, si l’on se penche sur l'article 24, alinéa 3 du règlement de la FIFA, « un joueur de la liste finale ne peut être remplacé qu'en cas de maladie ou blessure grave, au plus tard 24 heures avant le coup d'envoi du premier match de son équipe. »

Dans la mesure où Sadio Mané n’est pas encore effectivement présent dans la sélection nationale, au Qatar, sa participation à la coupe du monde reste encore hypothétique. Et, sa place peut encore être cédée à un autre si la fédération sénégalaise et Aliou Cissé en ressentent le besoin.

Autrement dit, le Sénégal a donc jusqu’au 20 novembre, à la veille de son premier match contre les Pays-Bas, le lundi 21 novembre à 16h temps universel, pour prendre une décision finale sur le cas de Sadio Mané…