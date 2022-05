Meilleur joueur de la saison : Sadio Mané snobé par la Premier League anglaise…

Selon la Premier League anglaise, Sadio Mané ne fait pas partie des meilleurs joueurs de la saison 2021-2022. Pour cette saison, la liste des 08 huit sélectionnés par EA Sports et les dirigeants du championnat anglais fait déjà polémique.



En effet, selon plusieurs supporters et observateurs il y a des absences qui ne se comprennent pas concernant ce titre de Best Player of the year qui ne comporte pas le nom de l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané (15 buts en 33 matches de PL).



C’est aussi le cas de Cristiano Ronaldo (18 buts 3 passes décisives) ou encore du buteur de Spurs, Harry Kane (15 buts 8 passes). Le prodigue de Chelsea, Kai Havertz, auteur d’une très belle saison est aussi l’un de grands absents de cette liste. Des critères de choix assez ambigus pour ne pas dire incohérents au vu des statistiques et de l’impact de certains joueurs écartés.



Contrairement à ses coéquipiers Mohamed Salah et Alexander-Arnold qui figurent dans la présélection, Mané qui rêve secrètement d’un ballon d’or européen prend une véritable douche froide. Un manque de reconnaissance dans son propre championnat qui pourrait le fragiliser lors du vote pour le BO.



Pour rappel, ce sont les supporters qui vont voter en plus des 20 capitaines des équipes de la Premier League et d’un comité d’experts…