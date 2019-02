Meeting à Goudomp / Ousmane Sonko réitère son engagement de faire de la Casamance naturelle le centre du Sénégal

Attendu à Goudomp de 17h à 21h, Ousmane Sonko comme à son habitude dans cette campagne électorale, a été reçu par un public fervent qui l’a beaucoup ovationné.

Pendant le meeting, Ousmane Sonko a confirmé sa volonté de faire de la Casamance un point d’intégration qui sera un grand carrefour et de réhabiliter la route nationale numéro 6 qui va jusqu’à la frontière avec la Guinée et qui sera une route stratégique pour le développement de la Casamance et du Sénégal.