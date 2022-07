MÉDIA / Signature de Convention : Asfiyahi TV bientôt disponible sur le bouquet de la TNT au Canal 29.

Ce vendredi 22 Juillet 2022, le Président du CNRA, M. Babacar Diagne et le DG du Groupe Asfiyahi, Mame Oumar Ndiaye, ont procédé à la signature d’une convention relative à l’exploitation d’un service de télévision privée commerciale. De même, les deux parties ont aussi paraphé le cahier de charges, annexé à la convention.



Ainsi, le groupe Asfiyahi s'engage au respect de l’équilibre dans le traitement de l’information, la protection des groupes vulnérables, notamment le public jeune, la préservation de la cohésion sociale et de la sécurité.



Par conséquent, Asfiyahi TV sera donc disponible gratuitement en clair dans les prochains jours sur le bouquet national de la TNT au Canal 29.



Chaîne spécialisée et pionnière dans la diffusion de l’information en continu sur l’Islam et la Tijaniyya au Sénégal, le groupe a initié depuis plus de douze ans (12) ans , un portail internet «www.asfiyahi.org ». Elle a également à son actif la création depuis Juin 2019, de la radio Asfiyahi FM qui émet sur la 97.3 à Dakar, et depuis le 25 Mars 2020 dans le bouquet crypté d’EXCAF TELECOM sur TNT, CANAL PLUS, TV ORANGE et récemment sur STARTIMES.