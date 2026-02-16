SG de l’ONU : La candidature de Macky Sall sera traitée en visioconférence


SG de l’ONU : La candidature de Macky Sall sera traitée en visioconférence
Le sommet de l’Union africaine qui s’est clôturé ce week-end à Addis-Abeba n’a pas tranché la question de la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU. Les chefs d’État ont préféré reporter cette décision à une conférence virtuelle. L’information a été révélée par Yoro Dia, ancien coordonnateur de la communication de la présidence de la République, invité sur le plateau de Walfadjri.
 
Contrairement aux attentes, le sommet de l’UA ne s’est pas prononcé sur la candidature de Macky Sall. Selon Yoro Dia, « les chefs d’État ont décidé de reporter ça dans le cadre d’une conférence virtuelle ». Plus précisément, c’est le C10, une dizaine de pays africains sous l’égide de la Sierra Leone qui s’occupent de la réforme de l’ONU, qui a pris cette décision. « Ils vont traiter la question dans le cadre d’une visioconférence. Pas en présence physique, mais de façon numérique », a précisé l’ancien conseiller présidentiel, sans toutefois indiquer la date de cette rencontre virtuelle.
 
Yoro Dia rassure en indiquant que « la bonne nouvelle arrivera ». Malgré ce report, Yoro Dia s’est montré confiant sur l’issue de cette candidature. « Je rassure les Sénégalais que la bonne nouvelle arrivera et que l’Union africaine va fatalement soutenir Macky Sall pour le poste de Secrétaire général de l’ONU. C’est du bon sens », a-t-il affirmé.
 
L’ancien coordonnateur de la communication a rappelé que Macky Sall bénéficie d’un large soutien continental et international. Face à sa principale concurrente, Michelle Bachelet, l’ancienne présidente chilienne soutenue par l’Amérique latine, l’ancien président sénégalais peut compter sur l’appui de l’Afrique, du monde musulman (57 pays de l’OCI), et même de l’Europe et de l’Amérique. « Si Macky Sall devient Secrétaire général de l’ONU, il sera le premier musulman à diriger l’organisation internationale », a-t-il souligné.
 
Le Sénégal critiqué pour sa « position timorée »
 
En dehors de l’annonce du report, Yoro Dia a également critiqué l’attitude du Sénégal dans ce dossier. Il a dénoncé l’absence du président Bassirou Diomaye Faye au sommet de l’UA, un rassemblement des chefs d’État, et l’envoi à sa place, du Premier ministre Ousmane Sonko. « Le grand étonnement des Africains est venu aujourd’hui lors de ce sommet. Il s’agit de la position très timorée du Sénégal. Les Africains ne peuvent pas le comprendre », a-t-il déploré, estimant que « le Sénégal est en train de se ridiculiser au niveau du continent. »
Lundi 16 Février 2026
