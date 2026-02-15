Incidents à l’UCAD : Le MEER national dénonce une « répression policière violente »

Le Mouvement des Élèves et Étudiants Républicains (MEER) a tenu une conférence de presse ce dimanche au siège de l’Alliance pour la République à Dakar, pour dénoncer la violente répression policière qui a frappé les étudiants lors des récentes manifestations.



Samba Sy, coordonnateur national du mouvement, s’est incliné devant la mémoire d’Abdoulaye Bâ, un camarade décédé dans ce qu’il a qualifié de « conditions sordides et inhumaines ». Le MEER national réclame une enquête indépendante pour établir les responsabilités et sanctionner les coupables.







Selon Samba Sy, la répression a fait des centaines de blessés, entraîné le saccage de bâtiments et l’incendie de véhicules. Les étudiants avaient pourtant décidé de suspendre leur mouvement pacifiquement, mais les forces de l’ordre auraient violé l’espace universitaire de manière brutale. Le coordonnateur a lui-même affirmé avoir été arrêté et torturé par des éléments de la Brigade d’Intervention Polyvalente.







Le mouvement exige la libération immédiate des trois présidents des amicales arrêtés et demande la démission du ministre de l’Intérieur ainsi que du ministre de l’Enseignement supérieur. Pour Samba Sy, ces étudiants ne sont pas des criminels mais des citoyens qui revendiquent de meilleures conditions de vie et d’études.

