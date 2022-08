Lutte contre le terrorisme : « Nous devons davantage éviter de laisser le terrorisme accéder aux ressources financières... » (Ambassadeur Sylvain Sambou)

L’ambassadeur Sylvain Sambou du bureau de la Cedeao au Sénégal, lors de la cérémonie de passation de charges entre le Directeur Général sortant du GIABA et le nouveau Directeur Général, a rappelé que la lutte contre la blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont au cœur du partenariat entre le Sénégal et le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l’Ouest (Giaba). Il a invité, à titre de prévention, d'éviter de laisser le terrorisme continuer à accéder aux ressources financières...