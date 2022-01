Locales 2022 - Pape Diop félicite les vainqueurs et se projette déjà sur les législatives…

« Je rends grâce à Dieu d’avoir permis la tenue des dernières élections dans un climat serein et apaisé et de nous avoir épargné le déferlement de violences que nous craignions tous. En dehors de quelques dysfonctionnements et irrégularités inhérents à ce type d’élections, le scrutin s’est globalement bien déroulé.



Je me réjouis du fait que le peuple sénégalais ait démontré, une nouvelle fois à la face du monde, sa maturité et son attachement profond aux valeurs de la démocratie.



Je tiens à féliciter l’ensemble des candidats sortis victorieux de ces élections et leur souhaite plein succès à la tête des collectivités locales dont ils assureront désormais le fonctionnement.



C’est aussi le lieu de remercier les électeurs qui se sont fortement mobilisés pour accomplir, en toute responsabilité, leur devoir civique.



Je remercie également mon équipe de campagne dont la disponibilité n’a jamais fait défaut durant toutes ces semaines que nous avons vécues ensemble intensément.



Ces remerciements vont aussi à l’endroit de tous ceux qui ont conduit nos listes ainsi qu’aux électeurs qui ont porté leur choix sur la coalition Bokk Gis Gis et qui nous ont permis d’engranger des résultats appréciables dans plusieurs localités.



Ces résultats sont d’autant plus appréciables que Bokk Gis Gis est partie seule à ces élections face à des coalitions qui avaient plusieurs composantes en leur sein.



J’exhorte en tout cas l’ensemble de nos conseillers à se montrer dignes du mandat qu’ils ont reçu des populations et à cultiver partout une franche collaboration avec ceux des autres partis et coalitions pour le bon fonctionnement de leurs conseils municipaux et départementaux respectifs.



Je les invite à se départir de tout esprit partisan et de ne mettre en avant que les intérêts et le développement des localités où ils viennent d’être élus.



Par ailleurs, je tiens à rassurer les responsables et militants de Bokk Gis Gis que le travail d’animation du parti se poursuivra sans relâche et que nous resterons tous mobilisés en perspective des prochaines échéances électorales, notamment les législatives qui auront lieu dans quelques mois.



À ce propos, j’engagerai incessamment de larges discussions avec toutes les forces politiques et les organisations associatives et citoyennes disposées à bâtir une grande coalition autour de Bokk Gis Gis pour aller à la conquête des suffrages de nos compatriotes afin qu’à l’issue de ces législatives, nous puissions enfin avoir une vraie Assemblée de rupture.



Je réaffirme toute ma fierté à l’endroit du peuple sénégalais et l’encourage à rester plus que jamais dans la voie de la citoyenneté active comme il l’a encore une fois démontré lors du scrutin de dimanche dernier »



Pape DIOP, Président de la Convergence Libérale et Démocratique / Bokk Gis Gis