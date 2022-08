Législatives en Casamance / Ziguinchor et Sédhiou : Sur six départements, Bounkiling sauve la face de Benno avec une différence de 828 voix

En attendant la publication des résultats provisoires par les commissions départementales de la région de Kolda et vu ceux déjà en ligne pour les régions de Ziguinchor et de Sédhiou, la coalition Benno Bokk Yaakaar a été sauvée de justesse par le département de Bounkiling où la déferlante de Yewwi n’a pas pu déraciner les responsables de Benno.



Selon les résultats publiés par la commission électorale départementale, Benno dépasse Yewwi de 828 voix. Ainsi, Benno obtient 16.028 et Yewwi 15.200 voix.



Sédhiou : valablement exprimés : 39.017 Yaw : 19.736 Benno : 16. 226 ,



Goudomp : valablement exprimés : 40117 Yaw : 18.252 Benno : 17.830



Bounkiling : valablement exprimés : Yaw : 15.200 Benno : 16.028