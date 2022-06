Le trophée de la CAN à Oussouye et Cap Skirring : Aliou Cissé chaleureusement applaudi par les sudistes qui scandaient son nom.

Les populations du sud ont, elles-mêmes, assuré le spectacle dans les rues pour accompagner l’engouement qu’a suscité le trophée chez les habitants de Oussouye et du Cap Skirring, où la culture casamançaise a accompagné la caravane du « Trophy Tour ».



À Oussouye, des centaines de jeunes s'étaient massés devant la Préfecture pour accueillir le sélectionneur qui s'est fait un nom grâce notamment à ses trois qualifications à une phase finale de Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur.



Dans sa région d'origine où habitent encore ses parents, Aliou a été chaleureusement applaudi par les fans qui scandaient son nom et une chanson créée par des supporters de Allez Casa.