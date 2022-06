Le Trophée de la CAN à Fatick : Le maire Matar Bâ exprime sa « fierté » d’avoir été ministre des Sports au moment du sacre.

Dans sa deuxième phase, démarrée ce week-end, la tournée nationale de la Coupe d’Afrique des nations a fait escale à Fatick, ce dimanche. Et c’est le maire Matar Bâ, qui a présidé la cérémonie de présentation du Trophée de la CAN, à l’hôtel de Ville. L’édile a souligné sa « fierté » et sa « joie » d’avoir été ministre des Sports au moment où le Sénégal remportait le premier Trophée continental de son histoire…