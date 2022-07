Lauréat du trophée du meilleur international africain : Sadio Mané honoré au Ghana.

L'international sénégalais est arrivé en tête après les votes, devant son ancien coéquipier, Mohamed Salah, et l'attaquant nigérian Victor Osimhen. L’enfant de Bambali succède ainsi à Edouard Mendy, qui l’avait remporté l'année dernière.



Auteur d'une saison exceptionnelle (23 buts, 2 passes en 51 matches) avec Liverpool, qu'il a conduit en finale de Ligue des champions le 28 mai dernier, Mané a logiquement reçu cette distinction individuelle, qui en appelle peut-être une autrement plus prestigieuse.



Son penalty marqué aux tirs au but en finale de la CAN Cameroun 2021 avait permis au Sénégal de remporter son premier trophée continental.