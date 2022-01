Koumpentoum / Locales 2022 : L'exploit retentissant de Abdoulaye Ndao à Kouthiaba.

L'une des plus grandes communes du département de Koumpentoum et la plus grande de l'arrondissement de Kouthiaba Wolof, est désormais entre les mains de Abdoulaye Ndao, de "And liggey sunugox".

Face à 10 autres candidats, dont celui de BBY, maire sortant, il n'a laissé aucune chance à ses adversaires.



En effet, le résultat est sans appel. La liste dirigée par Abdoulaye Ndao remporte le scrutin avec 1.113 voix contre 1.078 pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Wallu Sénégal complète le podium avec 501 voix. Dès la proclamation des résultats par la commission départementale, le maire sortant a reconnu sa défaite comme tous les autres candidats qui sont venus féliciter le nouveau maire Abdoulaye Ndao...