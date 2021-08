KOLDA : à la découverte de Thierno Amadou Baldé (118 ans), Khalife de Missira Koutayel…

Missira Koutayel, un village niché au cœur du Mamacounda est dirigé par Thierno Amadou Baldé âgé de 118 ans. Ce vieil érudit né vers 1903 est le petit-fils de Alpha Molo Baldé, père de Moussa Molo Baldé, roi du Fouladou. D’après les témoignages, il serait le plus âgé de la contrée voire de la région.



Il est le fils de Bacary Demba Baldé demi-frère du roi Moussa Molo qui mourut à Kissérécounda en Gambie. Bacary Demba Baldé pour des raisons d’éthique fonda le village en 1960. Et aujourd’hui cette bourgade est âgée de 61 ans.



Mais ce vieil homme possède des daara où le Coran est psalmodié à longueur de journée, même si le village ne possède ni d'école, ni de courant encore moins d’un forage.



Le village est connu pour son ancrage dans l’agriculture. D’ailleurs, le marabout avec ses « talibés » a cultivé 55 ha de mil, 57 ha d’arachide entre autres. Mais également beaucoup de spéculations y sont cultivées comme le riz de plateau, le niébé, le maïs.



Thierno Amadou Baldé possède des vertus immenses, car beaucoup viennent se recueillir dans ce village à la recherche de la spiritualité. Il faut souligner que, malgré son âge, il voit, entend, marche sans canne et s'exprime d'une voix claire et limpide.