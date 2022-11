Idrissa Gana Guèye sur son forfait contre l’Angleterre : « Je n'arrêtais pas de dire à l’arbitre qu’à cause de sa faute, je ne vais pas participer aux 8èmes de finale! »

Pas de Gana Guèye contre l’Angleterre, dimanche prochain, en huitièmes de finale de la coupe du monde 2022. Le milieu défensif a été rattrapé par la patrouille pour cumul de cartons jaunes après des avertissements face aux Pays-Bas et ce soir contre l’Équateur. Conséquence, Gana sera privé du gros choc avec l’Angleterre.



« C’est vrai que sur le coup je n'arrêtais pas de dire à l’arbitre qu’à cause de sa faute je ne vais pas participer aux huitièmes de finale. Derrière on prend ce but en plus. C’était un moment compliqué, mais je suis resté fort. On sait que s’il y a une chose qu’on ne pourra pas me reprocher, c’est de tout donner sur le terrain, de bien travailler à l’entraînement. Après que je joue bien ou pas c’est Dieu qui donne et on espère toujours. Le plus important pour moi, c’est que l’équipe gagne et qu’on continue d’avancer. »



Toutefois, il reste serein pour la suite de la compétition et savoure la qualification acquise de haute lutte. « Très content pour cette qualification. On avait à cœur de gagner ce match pour le peuple sénégalais, pour l’Afrique et surtout pour nous. Il reste encore des matches à jouer, il faudra bien se reposer. On a toujours cru en nous. On savait qu’on pouvait le faire aujourd’hui et on l’a fait avec la manière. L’équipe est restée très forte. Il fallait revenir et gagner ce match-là. Et on a su le faire... »