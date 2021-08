Hydrocarbures : L'essence au plomb n'existe plus dans le monde.

L'essence au plomb n'est plus utilisée dans aucun pays dans le monde. Après les nombreux avertissements sur les effets toxiques de l'essence au plomb, le Programme des Nations Unies sur l'environnement a révélé que l'Algérie, dernier pays à utiliser ce carburant, a épuisé ses stocks en ce mois d'août.



Selon la directrice PNUE, Inger Andersen, ceci constitue une étape majeure pour la santé dans le monde et pour notre environnement. "Il y a 20 ans, plus d'une centaine de pays utilisaient encore l'essence au plomb, malgré les études scientifiques sur ses effets néfastes. Cette essence était utilisée pour lubrifier les soupapes du moteur et éviter les risques d'explosion", a-t-elle dit...