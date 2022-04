Hervé Renard (entraîneur Arabie Saoudite) : « Je vois le Sénégal faire une énorme Coupe du monde… »

L'entraîneur Français, Hervé Renard, est très optimiste pour ce qui est de l’avenir de l’équipe nationale du Sénégal à la 22ème édition de la Coupe du monde 2022. « C’est une poule où le Sénégal peut rêver. Déjà, de par ses qualités et du fait que c’est une poule qui est abordable pour le Sénégal pour rejoindre le second tour. »



Connu pour son attachement pour le pays de la Téranga, l’actuel sélectionneur de l’Arabie Saoudite qu’il a qualifiée à ce mondial, voit Sadio Mané et sa bande aller titiller les grands.



Après avoir connu le Maroc à la coupe du monde 2018 (éliminé au premier tour), Renard voit chez les Lions toutes les caractéristiques qui peuvent les pousser au-delà des quarts. « L’équipe africaine qui pouvait aller le plus loin dans cette compétition c’était le Sénégal parce qu’ils ont des individualités de très haut niveau. Donc maintenant avec un titre de champion, le Sénégal s’est libéré… Je vois le Sénégal faire une très belle coupe du monde. »