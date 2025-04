Génétique médicale en Afrique : Défis, perspectives et solutions à l'horizon du congrès de Dakar

Parallèlement, les disparités dans l'accès aux soins de santé de qualité aggravent la situation, les habitants des zones rurales et des groupes vulnérables étant particulièrement affectés par cette division sanitaire. Malgré l'immense potentiel de la médecine personnalisée et des thérapies sur mesure pour traiter diverses maladies génétiques et cancéreuses, leur accessibilité demeure limitée en raison des prix élevés des technologies et soins, ainsi que du manque de spécialistes dans ce secteur.







Néanmoins, en dépit de ces défis, de nouvelles opportunités voient le jour. Il est crucial d'améliorer les compétences locales en recherche, en formation et en financement pour répondre à ces enjeux. L'association des chercheurs africains et étrangers, couplée au développement d'infrastructures adéquates, propose des perspectives encourageantes pour optimiser l'accès aux soins génétiques. De plus, la mise en place de politiques publiques soutenant la génétique médicale, accompagnée d'un cadre juridique robuste, pourrait modifier radicalement le panorama de la santé sur le continent.







Dans cette perspective, le congrès conjoint de la Société Sénégalaise de Génétique Humaine (S2GH) et du Groupe d'Etude et de Recherche sur le Cancer (GERC), prévu du 7 au 11 avril 2025 à la Faculté de Médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, constitue un événement crucial. Ce colloque traitera de ces problématiques et préparera le terrain pour des échanges sur les approches à mettre en œuvre afin de relever ces défis. Ce sera une opportunité pour les intervenants dans le domaine médical, scientifique et législatif de se réunir et d'échanger des concepts novateurs afin de faire progresser la génétique médicale sur le continent africain.