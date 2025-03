Football : la Côte d’Ivoire renonce à organiser la CAN U20 à quelques semaines du coup d’envoi

Coup de tonnerre dans le football africain. À quelques semaines du début de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans (CAN U20), la Côte d’Ivoire a annoncé son retrait en tant que pays hôte. Le tournoi était prévu du 16 avril au 18 mai 2025. Le gouvernement ivoirien a officialisé cette décision.



Cette annonce a surpris la Confédération Africaine de Football (CAF) et les fédérations concernées. Le délai très court rend difficile la recherche d’un pays remplaçant capable d’organiser l’événement à temps.



Ce revirement est d’autant plus étonnant que la Côte d’Ivoire a récemment prouvé son savoir-faire en accueillant avec succès la CAN 2024. Le pays avait alors été félicité pour ses infrastructures modernes et l’enthousiasme des supporters.



Des stades récents, comme ceux d’Abidjan et de San Pedro, devaient être utilisés pour la CAN U20. Cependant, selon des sources internes, des contraintes budgétaires et des priorités nationales auraient influencé cette décision.



Ce retrait inattendu pourrait nuire à l’image de la Côte d’Ivoire auprès des instances du football africain. Après le succès de la CAN 2024, ce désistement de dernière minute soulève des questions sur la gestion des engagements sportifs du pays.