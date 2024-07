Football : Les Ligues européennes déclarent la guerre à la FIFA !

Le football européen se soulève contre la FIFA, les annonces de la FIFA concernant le prochain Mondial des Clubs prévu en 2025. En effet, les ligues européennes se sont insurgées contre l’instance dirigeante du football mondial. Celles-ci reprochent à la FIFA de surcharger un calendrier déjà bien rempli.

Selon la FIFA dont la réponse ne s’est pas fait attendre : « Le calendrier actuel a été approuvé à l'unanimité par le Conseil de la FIFA, composé de représentants de tous les continents, y compris l'Europe, à la suite d'une consultation approfondie et inclusive à laquelle ont participé la FIFPRO et les instances de la ligue. » Elle affirme également que « le calendrier de la FIFA est le seul instrument garantissant que le football international peut continuer à survivre, coexister et prospérer aux côtés du football de clubs national et continental » peut-on lire dans le communiqué.

Cependant, les ligues européennes semblent d'un tout autre avis. Selon elles, « certaines ligues en Europe, elles-mêmes organisatrices et régulateurs de compétitions, agissent dans un souci d'intérêt commercial, d'hypocrisie et sans égard pour le reste du monde. Ces ligues préfèrent apparemment un calendrier rempli de matchs amicaux et de tournées estivales, impliquant souvent de nombreux voyages à travers le monde. »