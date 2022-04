Escroquerie : Le footballeur Papis Demba Cissé perd 02 milliards dans des projets fictifs…

L’attaquant international sénégalais, Papis Cissé, a été roulé dans la farine et escroqué à hauteur de 02 milliards de FCFA. Une information révélée par le quotidien Libération dans sa parution de ce mardi 27 avril.

Selon nos confrères, le présumé coupable, Mamadou Diène alias Madou Diène, a été arrêté à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (Dakar) alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour la Turquie.

Selon Libé, Mr Diène qui vivait entre nord-foire (Dakar), Saly (Mbour) et Manchester United, faisait miroiter à Papis Cissé, plusieurs projets à travers Pakao industrie agro-business Sarl. Une société qu’ils avaient montée ensemble.

C’est par la suite que l’ancien attaquant de Newcastle s’est rendu compte avoir été victime d’une escroquerie, d’où la plainte déposée par son conseil, Me Bamba Cissé.

L’homme d’affaires qui est aussi un proche de Papis Cissé, serait à l’origine d’une vaste escroquerie portant sur la somme de 02 milliards. Sur la base d’un mandat d’arrêt international émis contre lui, le 23 février 2022, par le juge du deuxième cabinet, Madou est finalement arrêté.

Notons qu’un deuxième individu répondant au nom de Ass Tacko Mbacké Seck a été aussi inculpé dans cette affaire et placé sous contrôle judiciaire.