Drame à l’aéroport de Gran Canaria : Abdoulaye Bah, une victime de la migration précoce au profil troublant

De nouvelles informations émergent sur l’identité et le comportement du jeune homme gambien abattu par la police espagnole à l’aéroport de Gran Canaria, ce samedi 17 mai 2025 vers 16h50. Selon des sources proches de l’enquête citées par La Provincia, le nommé Abdoulie ou Abdoulaye Bah venait tout juste d’arriver à l’aéroport, déterminé à embarquer pour la Gambie, et ce malgré le fait qu’il détenait un billet d’avion valable seulement pour le 22 mai.



En effet, le drame qui s’est joué à l’aéroport de Gran Canaria continue de susciter des interrogations. Le jeune Gambien Abdoulaye Bah, abattu par les forces de l’ordre espagnoles, laisse derrière lui une série de comportements troublants et un parcours de vie marqué par la précarité et l’errance.



D'après nos confrères de La Provincia, le défunt Gambien avait un parcours de migrant précoce. Arrivé sur les îles Canaries en 2019 par bateau, Abdoulaye Bah n’avait que 13 ans. Pris en charge par les services sociaux pour mineurs, il avait été décrit comme un jeune intégré, travailleur et athlétique. Pendant des années, il semblait suivre un chemin de réinsertion, malgré les obstacles.



Quelques jours avant sa mort, Abdoulaye Bah avait déjà attiré l’attention des autorités. Il avait été repéré marchant sur le terre-plein central d’une autoroute reliant Tafira à Las Palmas, au mépris du danger, renseigne le journal La Provincia.



Alertés par plusieurs automobilistes inquiets, les services d’urgence sont intervenus. Lors de cette intervention, sa réaction avait été violente : il avait affronté la patrouille policière (091), bousculant les agents au point d’être arrêté pour intrusion et agression d’un agent. Présenté devant un juge, il avait ensuite été libéré.



Abdoulaye Bah n’était pas inconnu des services sociaux : il avait été pris en charge par le gouvernement des îles Canaries lorsqu’il était mineur. Mais dès le 5 mai 2024, à ses 18 ans, il avait dû quitter le système de protection, se retrouvant sans toit ni ressources. Confronté à la dure réalité de la rue, il semblait en quête d’un repère, d’un emploi, ou simplement d’une issue.



Le jour du drame, Abdoulaye Bah s’est présenté à l’aéroport avec la ferme intention de prendre un vol pour la Gambie, bien qu’il ne possédât qu’un billet pour le 22 mai. Ce geste, jugé illogique par ses proches, laisse planer l’hypothèse d’un état mental instable ou d’une détresse profonde.