Diogo / Vol à main armée dans un campement-auberge : Les malfrats abattent un homme (52 ans) et violent l'épouse du propriétaire.

Les populations de Darou Ndoye (Diogo) dans le département de Tivaouane, ont eu ce lundi matin un réveil douloureux. Une dizaine d'hommes lourdement armés ont fait irruption au campement auberge de A. Y. Sall, un ex fonctionnaire international pour le dépouiller de ses biens.



Un homme du nom de O. Bassène (52 ans) a reçu mortellement une balle au niveau de l'abdomen, l'épouse du propriétaire de la boîte, R.N, a quant à elle, été violée par les malfrats.



Selon une source de Dakaractu, la victime O. Bassène, originaire de Kaolack avait fait le déplacement accompagné d'un de ses amis à Darou Ndoye pour rendre visite au petit frère de R.N. Inquiété par le bruit causé par les assaillants, il est sorti de sa chambre pour s'enquérir de la situation.



Malheureusement pour lui, il est tombé nez-à-nez sur les malfrats qui ont appuyé sur la détente pour l'éliminer avant de disparaître dans la nature. Les faits se sont produits, la nuit du dimanche au lundi entre une heure et deux heures du matin.



Le corps sans vie a été transporté à l'hôpital Serigne Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane. Une enquête a été ouverte par les pandores et trois personnes ont déjà été interpellées...