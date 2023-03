Demba MBaye (coach U23) : “Il faut oublier cette victoire et aller chercher la Qualif au Mali…”

Le sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 23 (ans) est déjà ficus sur le match retour, mardi prochain entre le Sénégal et le Mali (3eme tour des éliminatoires de la CAN U23.) Malgré une large victoire (3-1) ce mercredi au stade Abdoulaye Wade, il a demandé à ses joueurs de vite passer à autre chose et de se projeter sur la manche retour à Bamako le mardi 28 mars. Le technicien sénégalais veut ainsi éviter une mauvaise surprise en terre malienne. S’agissant du changement de système qu’il a opéré au cours de la partie avec 3-4-3 en première mi-temps puis un 4-3-3 en seconde période. Il a expliqué son plan temps de jeu…

--