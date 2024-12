Décès du chef de village de Keur Mbaye Maty dans les liens de la détention: Sa famille dont son fils Ousmane Guèye réclame justice

Le chef de village de Keur Mbaye Maty, feu Mamadou Guèye, placé sous mandat de dépôt le 20 Novembre dernier à la MAC de Thiès, est finalement décédé( le 12 décembre) à l’hôpital régional de Thiès. Selon son fils Ousmane Guèye, sa mise en détention fait suite à un litige foncier portant sur 153 ha qui opposait le défunt( 83 ans) à son demi-frère M. Guèye. Le vieux avait été placé sous mandat de dépôt pour être jugé à l'audience des flagrants délits du TGI de Thiès pour les délits d'occupation illégale de terrain appartenant à autrui, violences et voies de fait. Et c'est par la suite qu'il a rendu l'âme des suites d'un malaise, d'après son fils.



À cet effet, les membres de la famille Guèye ont décidé de monter au créneau pour réclamer justice. Et concernant le foncier, ils ont sollicité l'arbitrage du chef de l'État et de son premier ministre dans le cadre du " Jub, Jubbal, Jubanti"...