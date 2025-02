Décès de Jimmy Mbaye : Ndiouga Dia Bou Modou Lo rend un dernier hommage à son ami

À la suite du décès de Mamadou Mbaye, alias Jimmy Mbaye, membre emblématique de la « Super Étoile de Dakar », plusieurs personnalités issues de la culture, de la lutte, de la politique et du monde artistique se sont rendues au cimetière ce mercredi 12 février 2025 pour assister à l’enterrement de ce talentueux guitariste. Parmi eux se trouvait Ndiouga Dia Bou Modou Lo.



Dans son témoignage, ce dernier a évoqué l’amitié de plus de 40 ans qui le liait au défunt. Il a également mis en avant la constance et l’authenticité de Jimmy Mbaye. « Jimmy Mbaye n’a jamais changé malgré sa célébrité… », a-t-il souligné, rendant ainsi hommage à un homme resté humble et fidèle à lui-même tout au long de sa carrière.