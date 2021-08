Décès de ABC : Y’en a marre présente ses condoléances.

Le mouvement y’en a marre, par le biais d’un communiqué, a présenté ses condoléances à la famille du défunt Alioune Badara Cissé et à toute la nation sénégalaise.



Ils n’ont pas manqué de louer les nombreuses qualités de l’ex médiateur de la république, qui demeure une référence pour la génération : «



Alioune Badara Cissé, un grand et généreux patriote, une inspiration à plusieurs niveaux, est retourné, auprès de son Créateur.



Notre Sénégal a perdu l'un de ses valeureux citoyens et défenseur.



ABC, fut un homme Admiratif, Courageux, aux mots justes et vrais accompagnés d'actes pleinement assumés, qui alliaient convictions, principes et valeurs. Ancien médiateur de notre République, il dialoguait avec tous les partis, toutes les forces vives et des milliers de concitoyens, pour apaiser le climat social et politique de notre cher pays », des phrases qui traduisent l’ampleur de cette perte. Un homme qui a su marquer son empreinte de son vivant et continue d’être une source d’inspiration pour sa patrie.