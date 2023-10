DGE : Mohamed Ayib Daffé annonce la lutte internationale et le combat politique

Il l’avait annoncé hier. Le mandataire du candidat Sonko président a été éconduit pour une troisième fois par les policiers en faction à la direction générale des élections (DGE). Mohamed Ayib Daffé était accompagné de l’huissier de justice en possession de l’acte de justice ordonnant la réinscription de son candidat sur le fichier électoral. Face à cette situation qu’il juge illégale et illégitime, il estime qu’il y a une persécution que son candidat subit de la part de l’Etat. « Ils font dans le dilatoire pour gagner du temps afin de mettre en branle une autre stratégie pour nous empêcher d’entrer. Ils nous ont servi une explication ubuesque et aujourd’hui, on est dans l’absurde. C’est une voie de fait la lutte sera intense sur le plan judiciaire et politiquement pour que le Sénégal reste une démocratie et un Etat de droit » dénonce le mandataire.







« Nous invitons le président de la République à respecter sa parole du 04 juillet dernier. Il avait annoncé qu’il allait veiller personnellement à l’exécution des décisions de justice » invite Mohamed Ayib Daffé.



Cependant, Mohamed Ayib Daffé évoque la poursuite internationale de ce dossier. « Nous avons déposé un recours au niveau de la cour de justice de la CEDEAO. C’est pourquoi nous demandons aux pays amis du Sénégal de raisonner le président de la République ». Il rappelle que « l’union européenne enverra une mission pour superviser l’élection électorale. C’est pourquoi nous leur demandons de régler cette question car ils ont commencé à saboter le processus » dit-il.



Toutefois, « ils doivent se plier à la décision de justice. On constate que l’administration fait du « Roubé » en prétextant que la DGE ne reçoit pas tel ou tel jour ou encore, je suis désolé, on ne peut pas vous laisser entrer ». Il fait savoir que « c’est le commissaire Sarr qui lui a interdit l’accès. Il m’a tout simplement dit qu’il ne peut pas nous laisser entrer l’huissier de justice et moi » souligne le parlementaire de Sonko qui promet de revenir après concertation avec les conseillers de son candidat » promet Mohamed Ayib Daffé.