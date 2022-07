Coupe CAF 2022 : Augustin Senghor confirme le désistement de Lusitana, le Jaraaf en position…

Finaliste malheureux de la Coupe du Sénégal 2022 face au Casa Sport (déjà qualifié à la Ligue africaine des champions), l’Étoile de Lusitana favorite pour aller représenter le Sénégal aux tours préliminaires de la Coupe CAF, a officiellement désisté d'y prendre part.



Un abandon qui profitera au Jaraaf de Dakar, a confié le président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, ce samedi, suite au match de qualification au CHAN qui opposait le Sénégal au Libéria (1-2.)



Au niveau de la zone mixte du stade Abdoulaye Wade ; Augustin Senghor a annoncé : « C’est le Jaraaf qui va représenter le Sénégal à la Coupe CAF. La fédération a écrit à toutes les équipes impliquées. Notamment le Casa Sport pour la ligue des champions et l’étoile Lusitana qui est finaliste de même que le Jaraaf… On avait demandé à chaque équipe de confirmer son intention de participer, et à ce jour seuls le Jaraaf et le Casa Sport ont répondu. Lusitana n’a pas répondu. »



Alors que beaucoup de rumeurs font état d’une supposée pression qu’aurait subie le président de Lusitana, Etienne Mendy, afin qu’il cède cette convoitée place, le président de la FSF révèle : « J’ai eu personnellement le président Étienne Mendy, et après l’échange il m’avait clairement fait comprendre qu’avec leur plan de développement, ils pensent qu’aller en Coupe CAF peut les dévier de leurs objectifs… »