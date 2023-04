Championship : Ilimane Ndiaye et Ismaïla Sarr ont brillé avec leurs clubs

Ilimane Ndiaye a profité de la 39ème journée de la seconde division anglaise pour permettre à son équipe Sheffield United de consolider sa deuxième place au classement général. Pour la réception de Wigan ce vendredi, l’attaquant sénégalais n’a eu besoin que de huit petites minutes pour trouver le fond des filets. Ce sera l’unique but du jeu assurant la victoire aux rouge et blanc qui sont plus que jamais proches de rejoindre la Premier League (2e, 76 pts.)

Ilimane qui est reparti avec le trophée de man of the match, a inscrit son 12ème but de la saison en 39 rencontres jouées (36 titularisations) en plus de ses 7 passes décisives. Une saison record pour la star boy qui ne compte que 79 parties avec Sheffield, toutes compétitions confondues (19 réalisations.)

Toujours en championship, un autre sénégalais, Ismaïla Sarr qui revient de blessure après quelques semaines d’absence, a aussi participé avec son club Watford, à réduire la marque (3-2) en fin de rencontre avec une lumineuse passe décisive. Toutefois, il n’a pas pu empêcher la défaite des siens. L’ailier droit sénégalais connaît une saison assez mitigée (33 matches, 9 buts et 7 passes décisives), il devrait quitter Watford condamné à évoluer en championship la saison prochaine.