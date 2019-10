Carnet rose : Le lutteur Lac de Guiers II a trouvé sa « reine »

La tête de file de l’écurie du Walo, Lac de Guiers II s’est « pendu » ce dimanche 27 octobre en toute discrétion. Le « Puncheur » du Walo ne fait désormais plus partie du rang des lutteurs célibataires. Selon nos confrères de l’Observateur, l’heureuse élue se nommerait Aïta Ndiaye ou Ma Aïta pour les plus intimes, habitante de la cité Sipres 2.



L’union sacrée a été scellée par l’imam de la mosquée. À préciser que c’est le directeur des domaines Mame Boye Diao (Responsable politique à l’APR) qui était venu demander la main de la jeune fille pour le compte de son ami Lac II. Une belle marque d’amitié qui vient conforter la relation existante entre le lutteur et le politique… heureux ménage champion !